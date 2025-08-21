Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт призвала Владимира Зеленского дать показания по подрыву ниток российского газопровода «Северный поток». Об этом она написала в социальной сети X.

По словам Вагенкнехт, Германии необходимо создать особую комиссию по расследованию взрыва. Эта комиссия, как считает политик, должна взять показания у Владимира Зеленского, а сама диверсия должна быть «наконец-то» последовательно расследована.

Она также добавила, что задержанный ранее гражданин Украины, которого подозревают в организации диверсии, вряд ли действовал без поддержки Киева и администрации бывшего президента США Джо Байдена.

«Зеленский должен дать показания перед комиссией бундестага. Абсурдно, что Германия тратит многие миллиарды на помощь Украине, но никогда так и не потребовала от Зеленского объяснений. Также должен быть поднят вопрос о возможных компенсациях», — написала она.

Ранее в Италии задержали гражданина Украины, которого подозревают в причастности к подрыву «Северных потоков».