Израиль приступил к операции по захвату Газы

Израиль начал массированное наступление на город Газа. Ранее премьер Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац одобрили план наступления и распорядились призвать 60 тысяч резервистов для участия в предстоящей военной операции.

Израиль контролирует три четверти анклава, и захват Газы приведет к массовому исходу из города сотен тысяч палестинцев в перенаселенный юг сектора. По заявлениям ЦАХАЛ, израильские военные уже находятся на окраине города Газа. Ранее израильские официальные лица пояснили, что захват Газы может занять пять месяцев или больше. Но в среду Нетаньяху поручил военным сократить сроки операции. В Тель-Авиве ранее заявляли, что у палестинцев будет время до 7 октября 2025 года, чтобы эвакуироваться из города, что совпадает со второй годовщиной нападения ХАМАС на Израиль. После этого ЦАХАЛ начнет наземное наступление в городе Газа, в том числе путем осады этого района.

Планы Нетаньяху, который находится под большим давлением со стороны крайне правых министров его правящей коалиции, вызвали резкое осуждение как на международном, так и на внутреннем уровнях. Вызывает опасение то, что растущий гуманитарный кризис и тотальный голод в Газе усугубятся, а жизнь оставшихся заложников будет подвергаться еще большей опасности. Семьи израильских заложников усиливают давление на Нетаньяху: в минувшие выходные в акциях протеста против действий кабинета министров в Газе, которые могут привести к гибели заложников, приняли участие более двухсот тысяч израильтян, а израильская полиция разогнала митингующих в Тель-Авиве водометами.

Планы Нетаньяху вызвали резкое осуждение как на международном уровне, так и внутри Израиля

На акции протеста против призыва в армию вышли израильские ортодоксы, которые отказываются служить в армии по религиозным причинам. В среду они начали блокаду крупных автострад в Израиле: толпы в несколько сот человек легли на дороги, прыгали на притормозившие машины, всячески мешая их проезду. Военные лидеры попросили правительство призвать ультраортодоксов на службу как обычных граждан. Но подавляющее большинство членов ультраортодоксальной общины категорически отказывается служить, и по их требованию ультраправые члены правительства Нетаньяху настаивают на их освобождении от обязательной военной службы. Тот факт, что эти политические дебаты происходят в разгар войны, разгневал большинство резервистов, которые обязаны служить в армии и не имеют таких преференций. ЦАХАЛ не публикует количество или процент резервистов, которые не появляются на сборных пунктах при вызове на службу.

На фоне предстоящей крупной операции командующий вооруженными силами Израиля предупредил Нетаньяху о дополнительной нагрузке на войска, обращая внимание на то, что многие из военных уже неоднократно были задействованы в операциях по всем анклаву, нуждаются в передышке и восстановлении. Начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир сообщил кабинету безопасности, что военные столкнулись с истощением и выгоранием, но его доводы были отвергнуты Нетаньяху и его партнерами по коалиции, продвигающими свои военные планы. Новый опрос, проведенный Agam Labs в Еврейском университете в Иерусалиме, показал, что примерно 40 процентов израильских солдат в настоящее время "немного или значительно менее" мотивированы на службу. Полученные данные подчеркивают суровую реальность: израильские военные могут столкнуться с нехваткой своей живой силы, особенно с учетом того, что, согласно многочисленным опросам, подавляющее большинство жителей Израиля поддерживает прекращение войны. "Я думаю, что решение о захвате Газы является смертным приговором для заложников, - сказал Авшалом Зоар Сал, который прослужил более 300 дней в Газе в четырех различных командировках. - Правительство все время говорило о двух миссиях этой войны: вернуть заложников и победить ХАМАС. Это все равно что сказать нам, что есть только одна цель, которая, как я считаю, недостижима: уничтожить ХАМАС. И даже это не уничтожит ХАМАС".