США, ЕС и Украина разработали «военные варианты» поддержки переговоров о мире

Руководители генштабов США, ряда европейских членов НАТО и Украины разработали «военные варианты» поддержки переговоров о мире в Европе.

«Разработали военные варианты в поддержку переговоров, направленных на установление прочного мира в Европе. Эти варианты будут представлены советникам по национальной безопасности каждой из стран для соответствующего рассмотрения», — говорится в сообщении объединённого комитета начальников штабов США.

В ночь на 19 августа американский президент Дональд Трамп после завершения переговоров в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами сообщил о начале подготовки к встрече российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, уточнил, что о встрече Путина с Зеленским можно говорить только при условии проработки всех вопросов, которые требуют обсуждения на высшем уровне.