Раскрыты варианты заключения сделки по Украине

Соглашение по Украине может включать либо трехстороннюю сделку между Москвой, Вашингтоном и Киевом, которая будет признана Совбезом ООН, либо возврат к Стамбульским договоренностям 2022 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

© Global look

«По словам одного из источников, если Россия и Украина смогут прийти к соглашению, то существуют различные варианты официальной сделки, включая возможную трехстороннюю сделку Россия-Украина-США, которая будет признана Советом Безопасности ООН», — говорится в сообщении издания.

Другим вариантом, согласно источникам Reuters, является возвращение к Стамбульским соглашениям 2022 года, в которых Москва и Киев обсуждали постоянный нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности со стороны пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: Великобритании, Китая, Франции, России и Соединенных Штатов.

В противном случае, утверждается в материале, конфликт продолжится.

В том же материале также говорилось, что главные требования России по Украине – отказ Киева от Донбасса, отказ от вступления в НАТО, сохранение нейтралитета и отсутствие западных войск в стране.

21 августа советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк отметил, что Украина согласна с заморозкой конфликта по существующей линии боевого соприкосновения и признанием территорий фактически утраченными.

19 августа президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами Европы дал интервью Fox News, в котором заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО. При этом, по его словам, в случае заключения сделки Киев «получит много земли» и гарантии безопасности. Также американский лидер сообщил, что пытается организовать встречу президентов РФ и Украины — сам он в ней участвовать не будет, но готов к «трехсторонке» после.