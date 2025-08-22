В США раскрыли цель новых гарантий безопасности от ЕС для Украины

Новые гарантии безопасности для Украины, предложенные Евросоюзом, призваны помочь Киеву затянуть конфликт. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале The Duran.

«Если вдруг у них [украинцев] появятся гарантии безопасности, которые они затем могут попытаться использовать, чтобы втянуть европейцев в войну, то это будет отличным стимулом сражаться до последнего украинца», — высказался эксперт.

Как полагает Миршаймер, Европа намерена не допустить заключения мира любой ценой, что в конечном счете приведет лишь к большей эскалации.

Слова Зеленского о гарантах безопасности Украины назвали нелогичными

Ранее сообщалось, что военачальники США и ряда стран Европы сформировали проект военных гарантий безопасности Украины. Как утверждает агентство Reuters, один из возможных вариантов военных гарантий безопасности предусматривает отправку на Украину европейских войск, контроль над которыми будут осуществлять Штаты.