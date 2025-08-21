Илона Маска вызвали в суд

Суд в Техасе предписал техномагнату Илону Маску, владельцу SpaceX и Tesla, предстать перед судом по делу о предвыборной лотерее. Об этом пишет Bloomberg.

По словам судьи Роберта Питмана, избирательница Жаклин Макаферти заявила в иске, что Маск и его политический комитет действий America PAC неправомерно вынудили ее предоставить личную идентифицирующую информацию в рамках «раздачи подарков» в конце президентской предвыборной кампании 2024 года.

Женщина уточнила, что бизнесмен и America PAC убедили избирателей в семи штатах подписать его петицию, пообещав, что получатели $1 млн будут выбраны случайным образом, как в лотерее, но в итоге у избирателей не было реальной возможности получить их.

«Федеральный судья в среду заявил, что женщина из Аризоны может продвинуть дальше рассмотрение своих заявлений о том, что она никогда бы не подписала петицию America PAC и не передала бы свои персональные данные, если бы знала, что у нее нет шанса на победу», — пояснил автор статьи.

Обозреватель уточнил, что Маск, в свою очередь, опроверг идею о том, что выплата была именно «призом», пояснив, что получатели $1 млн были «отобраны для того, чтобы заработать» эти деньги, и ожидалось, что они станут представителями America PAC.

