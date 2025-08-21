Прокуратура Германии сообщила об аресте в Италии подозреваемого в диверсии на газопроводах "Северный поток". Указывается, что речь идет о некоем Сергее К., который имеет украинское гражданство.

© Global look

"Российская газета" обратила внимание, что человек с такими инициалами уже назывался в рамках проводимого бывшим депутатом Верховной рады Украины Андреем Деркачем расследования. Деркач является соавтором обращения российских депутатов и общественных деятелей в органы юстиции США, Германии, Франции, Кипра и России с требованием провести объективное расследование фактов террористической деятельности США и Украины, в том числе диверсии на "Северных потоках". Политик ранее сообщал, что установлены все участники группы прикрытия для организации теракта по подрыву газопроводов "Северный поток".

"Мы установили практически всю группу", - указал политик.

В нее входят Андрей Бургомистренко, Роман Червинский, Сергей Кузнецов (офицер седьмого управления контрразведки СБУ), Олег Варавва, Руслан Руденко (бывший заместитель мэра Белой Церкви), Мария Ситало (одна из лучших технодайверов Украины). Последняя является специалистом по изготовлению подводных смесей, имеет опыт погружения в разных точках земного шара.

Судя по всему, арестованный в Италии - как раз офицер СБУ Сергей Кузнецов.

"Они выполняли функцию операции прикрытия, погружения, возможно, бутафорной установки средств инициализации, - указал Деркач. - Их долго готовили на территории Житомирской области".

В дальнейшем тренировки проходили в Румынии рядом с базой НАТО.