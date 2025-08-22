На Западе заявили о тупике в усилиях Трампа по Украине

Усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира на Украине зашли в тупик за четыре дня. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Надежды Трампа на встречу с [президентом России] Владимиром Путиным и [украинским лидером] Владимиром Зеленским для выработки мирного соглашения не оправдались. Не удалось реализовать и его запасной план, предполагавший встречу Путина и Зеленского для обсуждения вопроса о прекращении войны», — говорится в материале.

Как отмечает издание, американские и европейские официальные лица все еще ведут переговоры о составе миротворческих сил, однако эта идея была быстро отвергнута Кремлем и вызвала вопросы о готовности Трампа определить степень участия американских вооруженных сил.

Ранее стало известно, что Трамп выступит с заявлением сегодня, 22 августа, в 19:00 по Москве. Данное мероприятие числится в опубликованном графике главы государства.