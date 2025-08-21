В Киеве призвали дать ВСУ ракеты для атак по европейской части России

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что система гарантий безопасности Украины должна предусматривать возможность размещения ракет на ее территории. Киев должен, по мнению политика, обладать вооружением для нанесения ударов по европейской части России. Об этом пишет итальянское издание La Repubblica.

По словам Подоляка, наличие у Украины ракет средней и большой дальности, которые способны поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров, является необходимым условием для укрепления ее обороноспособности.

Речь, по словам советника, идет об установке на территории Украины ракет, способных достигать европейской части России.

Также Подоляк допустил заморозку боевых действий по линии фронта и признание Киевом утраты ряда территорий военным путем де-факто.

Ранее Владимир Зеленский снова вернулся к требованию о прекращении огня до подписания мирного соглашения. Глава киевского режима заявил, что перед трехсторонней встречей с участием президента США Дональда Трампа должно быть объявлено прекращение огня.