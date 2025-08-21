В Японии нашли мертвым военнослужащего ВВС США

Военнослужащего ВВС США нашли мертвым в японском Симоде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую военно-воздушную базу «Екота» в Токио.

© Global look

Отмечается, что военнослужащего обнаружили 20 августа. Речь идет о солдате, прикомандированном к 374-му военно-транспортному авиакрылу.

«Благодарим сотрудников правоохранительных органов базы и местных партнеров из полиции Симоды за их помощь», — приводятся в тексте слова командира авиакрыла полковника Ричарда МакЭлхэйни.

Причины смерти военнослужащего не уточняются.

Напомним, что авиабаза «Екота» является местом расположения для объединенного штаба ВС США в Японии и пятой воздушной армии Соединенных Штатов.