Никакие санкции не повлияют на исход конфликта на Украине. Он будет решаться на поле боя, Россия одержит победу, сделал такой прогноз профессор Чикагского университета Джон Миршаймер во время эфира на YouTube-канале блогера Эндрю Наполитано.

«Это (санкции) больше не имеет значения. Этот вопрос будет решаться на поле боя», — подчеркнул эксперт.

При этом, как считает Миршаймер, победа России не ставится ни под какой вопрос. Он объяснил, что мысль о том, что русские проиграют, смехотворна.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что без юридического признания Киевом потери Донбасса украинский конфликт может возобновиться в будущем.

До этого экс-подполковник армии США Лоуренс Уилкерсон заявил, что Российская армия добивается успехов в зоне проведения СВО, из-за чего не нуждается в перемирии.