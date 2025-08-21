В США нашли «козырь» против Путина: Трампа толкают на новый ультиматум

Американское издание Politico опубликовало авторскую колонку своего старшего политического обозревателя Джонатана Мартина, в которой он предлагает президенту США Дональду Трампу новую стратегию для "принуждения" российского лидера Владимира Путина к встрече с Владимиром Зеленским. По мнению автора, у Трампа «в заднем кармане» есть законопроект, который можно использовать как ультиматум.

Мартин скептически оценивает итоги недавних встреч, отмечая, что единственным реальным изменением стало то, что «Трамп больше не требует прекращения огня». Без этого давления, считает журналист, процесс будет затягиваться.

«Без этого давления и каких-либо последствий, которые возникли бы в результате бездействия, Путин, освобожденный от требования о прекращении огня, будет продолжать войну и медленно идти на дипломатические усилия», — пишет Мартин.

В качестве решения он предлагает Трампу выдвинуть новый ультиматум.

«Если Путин не сядет за стол переговоров [с Зеленским] к 15 сентября... Россия столкнется с волной новых санкций», — формулирует идею автор.

Инструментом для этого ультиматума должен стать законопроект о вторичных санкциях, который уже имеет 84 сторонника в Сенате. Трамп, по мнению Мартина, может убедительно заявить Путину, что не сможет сдерживать Конгресс, если не увидит прогресса. Автор даже представляет возможный диалог:

«Ты можешь услышать, как он говорит: "Давай, Владимир, я за тебя заступился. А этот законопроект, видишь ли, его поддерживает почти весь Сенат, и я не смогу их больше сдерживать, если они увидят, что ты затягиваешь дело"».