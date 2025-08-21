Сообщения о планах Трампа временно «отойти» от переговоров по Украине объяснили

Дистанцируясь от переговоров, Трамп хочет показать мировому сообществу, что, мол, в принципе он прилагает максимум усилий для налаживания мира между Россией и Украиной, но если из этого сейчас ничего не получится, то это произойдет не по его вине. Так что в дальнейшем президент США будет наблюдать за действиями украинской стороны и за тем, как Киев провоцируют его европейские партнеры, какую роль в этом играет Британия. При этом если Трамп и его команда в итоге придут к выводу, что все действия Украины и ее партнеров ведут к срыву двусторонних и трехсторонних встреч, ведут к ухудшению ситуации, то после этого он сможет спокойно сказать, что сделал все, что мог, и теперь «умывает руки». В Вашингтоне поставили условие европейцам - действовать по Украине согласно тем договоренностям, которые были достигнуты в рамках переговоров президентов России и США. И если Европа этого делать не будет, то американский президент, повторюсь, просто «умоет руки». Тогда не будет никаких переговоров. При этом Москва продолжит выполнение своих задач, но США уже останутся в стороне.

Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа