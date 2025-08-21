Сообщения о планах Трампа временно «отойти» от переговоров по Украине объяснили
Политолог Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщение британского издания The Guardian о планах президента США Дональда Трампа на время «отойти» от переговоров по украинскому урегулированию, предоставив главам России и Украины возможность провести двустороннюю встречу.
Дистанцируясь от переговоров, Трамп хочет показать мировому сообществу, что, мол, в принципе он прилагает максимум усилий для налаживания мира между Россией и Украиной, но если из этого сейчас ничего не получится, то это произойдет не по его вине. Так что в дальнейшем президент США будет наблюдать за действиями украинской стороны и за тем, как Киев провоцируют его европейские партнеры, какую роль в этом играет Британия. При этом если Трамп и его команда в итоге придут к выводу, что все действия Украины и ее партнеров ведут к срыву двусторонних и трехсторонних встреч, ведут к ухудшению ситуации, то после этого он сможет спокойно сказать, что сделал все, что мог, и теперь «умывает руки». В Вашингтоне поставили условие европейцам - действовать по Украине согласно тем договоренностям, которые были достигнуты в рамках переговоров президентов России и США. И если Европа этого делать не будет, то американский президент, повторюсь, просто «умоет руки». Тогда не будет никаких переговоров. При этом Москва продолжит выполнение своих задач, но США уже останутся в стороне.Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа
Встреча президентов России и Украины может состояться при условии готовности украинской стороны подписаться под теми тезисами, которые были согласованы в ходе переговоров Москвы и Вашингтона, подчеркнул эксперт.
«При этом если сейчас с украинской стороны пойдет положительная встречная реакция, то, может быть, Москва даже в чем-то уступит, но не кардинально. Это может быть сделано только для того, чтобы заключить соглашение. Но, судя по реакции Украины и ее западных партеров, можно говорить о том, что они сейчас, мягко говоря, тянут волыну и делают все, чтобы Москва не согласилась на предлагаемые ей условия по заключению мирного соглашения. Ведь сейчас говорится об участии европейских стран в переговорном процессе, об отправке западных войск на Украину, о перемирии по линии боевого соприкосновения и так далее. И все это не гарантии для Москвы… Если же Европа и Киев, к примеру, согласятся на гаранта мира в лице Китая, то это уже будет другой разговор. Но пока мы видим лишь демагогию, никаких решений там нет», - отметил политолог, выразив мнение, что Трамп в ближайшие дни будет оказывать определенное давление на Киев для принятия украинскими властями согласованных с руководством РФ условий по заключению мирного соглашения.
