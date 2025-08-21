«Я как Никсон»: Трамп сделал жесткий намек фотографией с Путиным

Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social две схожие фотографии, сделанные на Аляске в 2025 году и в Москве в 1959 году.

Первый снимок был сделан во время встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, республиканец на этом кадре показывает пальцем в сторону российского лидера.

Второй кадр был сделан во время визита бывшего американского вице-президента Ричарда Никсона в Москву. На нем американский политик схожим образом направил указательный палец в грудь советскому лидеру Никите Хрущеву. Автором является фотограф Эллиотт Эрвитт.

Телеведущая Ксения Собчак заметила, что на снимках, кроме схожих жестов американцев, есть еще одна интересная деталь. По ее мнению, переводчик на современном снимке поразительно похож на, предположительно, своего коллегу с кадра из прошлого.

«Переводчик, похоже, путешествует во времени», — пошутила Собчак.

Напомним, что в 1959 году Никсон приехал с визитом в Москву, где прошла Американская национальная выставка «Промышленная продукция США» в выставочном центре парка «Сокольники».

В ходе мероприятия между ним и Хрущевым прошли так называемые кухонные дебаты, во время которых они обсуждали достоинства капитализма и социализма.