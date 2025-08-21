В России объяснили нежелание Трампа встречаться с Путиным и Зеленским

Стремление президента США Дональда Трампа дистанцироваться от переговоров Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина может быть связано с предполагаемыми репутационными издержками. Об опасности для Трампа рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Владимир Васильев, чьи слова приводит «Газета.ru».

© Lenta.ru

По его мнению, Трамп понимает, что в ближайшей перспективе встреча Путина и Зеленского маловероятна. Занять при этом позицию Москвы или Киева он не может, так как это политически накладно. Одновременно на Трампа давит американская пресса и внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах.

Политолог считает, что Трамп не хочет оказаться в такой ситуации, в которой его смогут обвинить в пристрастности.

«Получается, что после предвыборных обещаний, после оптимизма по следам встречи на Аляске, воз и ныне там. И, чтобы минимизировать серьезные политические издержки, Трампу проще сейчас, как говорится, умыть руки», — заключил специалист.

Ранее Трамп заявил о хороших отношениях между ним и Путиным. Американский лидер подчеркнул, что это является большим плюсом, учитывая ядерный потенциал двух держав.