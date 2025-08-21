Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Зеленский рассказал, какие территории Россия готова обменять

Украинский лидер Владимир Зеленский дал понять, что российская сторона предлагает в качестве обмена территориями Кинбурнскую косу на юге Украины. Об этом сообщает издание «Страна».

«Говорить о Николаевской области, что они там готовы нам отдать Кинбурнскую косу… Она им нужна только для блокирования моря для нас», — сказал он.

Депутат дал совет россиянам с низким доходом

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский посоветовал россиянам с низким доходом переходить на дешевый белок. В эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат заявил, что на фоне подорожания мясной продукции стоит обратить внимание на птицу.

Парламентарий отметил, что в России цена мясной продукции для производства, не для потребителей, — самая низкая, в развитых странах мира.

СМИ узнали о планах Трампа «отойти» от переговоров по Украине

Президент США намерен на время «отойти» от переговоров по украинскому урегулированию, предоставив лидерам России и Украины возможность провести двустороннюю встречу. Об этом со ссылкой на источники пишет британская газета The Guardian.

«По словам чиновников администрации, знакомых с ситуацией, Дональд Трамп намерен оставить Россию и Украину, чтобы организовать встречу между их лидерами, не принимая пока в ней прямого участия, и тем самым отойти от переговоров (по Украине – «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении издания.

Володин выступил с заявлением о гражданах, покинувших Россию

Вячеслав Володин высказался о возвращении уехавших из России граждан.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин высказал свое мнение о гражданах, покинувших Россию после начала специальной военной операции и желающих вернуться. В публикации на канале в мессенджере Max он заявил, что таким людям следует запретить работать на государственной службе, в муниципальных органах власти и в компаниях с государственным участием.

Володин подчеркнул, что человек, который предал свою страну, не может занимать должности в указанных сферах. По его мнению, такие люди совершили подлый поступок и не должны иметь возможности работать на государство.

В Госдуме нашли неожиданный способ повысить зарплаты россиянам

В России необходимо принять меры для преодоления доходного неравенства, которое продолжает набирать обороты. Сегодня кто-то может получать миллионы, тогда как зарплаты других ниже МРОТ. Справиться с этой проблемой можно с помощью ограничения зарплат руководителей компаний, заявил зампред комитета Госдумы по контролю Гусев Общественной Службе Новостей.

По всему миру и в России в частности в последние годы сильно разогналась инфляция, дойдя до «небывалых высот». При этом зарплаты постоянный рост цен не догоняют – нет никакого пропорционального повышения, подчеркнул парламентарий. Он призвал сравнить оплату труда руководителей компаний и их подчиненных, пересмотрев ее в пользу выравнивания.

Сын самого страшного маньяка СССР погиб, воюя за ВСУ

Сын самого страшного маньяка СССР Юрий Чикатило погиб, защищая Украину в составе Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, сын серийного убийцы Андрея Чикатило пошел воевать против России еще в самом начале специальной военной операции, а 8 месяцев назад пропал без вести. На тот момент Чикатило-младший был в составе артиллерийского подразделения ВСУ.

Задержан подозреваемый в координации диверсии на «Северный поток»

© Danish Defence

В Италии по ордеру Германии задержан украинский гражданин, которого подозревают в координации диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2022 году. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на немецкую прокуратуру.

Отмечается, что мужчина по имени Сергей К. был задержан на борту лодки под названием «Андромеда».

Уиткофф передал орден семье погибшего на СВО сына замглавы ЦРУ

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф вручил семье Майкла Глосса орден Мужества, который был передан президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администраци

По данным источника, Уиткофф счел правильным, чтобы награду получила мать погибшего — Джулиан Галлина, которая с февраля 2024 года занимает должность заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям. Чиновник отметил, что женщина вместе с мужем не смогла сдержать слез во время вручения.

Мужа блогерши Блиновской избили в Москве

© Соцсети

Мужа популярной российский блогерши Елены Блиновской Алексея избили в Москве за неаккуратное вождение. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Блиновский ехал на мотоцикле по улице Шаболовка, задел автомобиль и сломал одно из его боковых зеркал. После этого водитель поврежденной машины вышел из транспортного средства и разбил мужу блогерши голову и нос. По данным Mash, на место происшествия приехала скорая и полиция.

По данным Shot, Блиновского признали виновным в ДТП. Против него составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения.

Киркорову поставили неутешительный диагноз

Филиппу Киркорову диагностировали диабет второго типа. При нем уровень глюкозы в крови растет, а больной нуждается в специальных лекарствах.

Поп-король жалуется на слабость, постоянное чувство жажды и ватные ноги. Из-за этого он с трудом выступает. Так, побывавшие на репетиции артиста в рамках фестиваля "Новая волна" утверждают, что Филипп еле стоит на ногах и передвигается по сцене, его поддерживает подтанцовка. Более того, говорят, что для Киркорова придумали номер, где он минимально двигается, потому что каждый жест дается ему с трудом.

