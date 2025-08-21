Великобритания планирует сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом пишет издание Slovo.

© Global look

Как утверждается в статье, британские власти намерены сместить действующего украинского президента Владимира Зеленского и назначить на его место посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

«В этом случае Украина останется источником постоянной угрозы для Москвы, чего и добивается Лондон. Это будет первая диверсия против мира», — отмечается в материале.

Кроме того, издание предупреждает о возможном ударе со стороны Европейского союза (ЕС). Если Украина в него вступит, то ЕС сможет объявить себя военной организацией, в результате чего «Россия на западных границах получит старого врага в новом обличье», пишет Slovo.