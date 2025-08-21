Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация его предшественника Джо Байдена не разрешила Украине дать отпор России. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Украина не сможет одержать победу над Россией, не атакуя ее. При этом он также считает, что именно администрация Байдана не позволяла Киеву «дать отпор». Впрочем, Трамп в очередной раз подчеркнул, что конфликт бы не произошел, если бы он был президентом в 2022 году.

«Очень трудно, если вообще возможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика. Как если бы великой спортивной команде, у которой фантастическая защита, не разрешали играть в нападении. Нет шансов на победу! Так и с Украиной и Россией. Бесчестный и ужасно некомпетентный Джо Байден не позволил Украине дать отпор, а только позволил защищаться. И что из этого вышло? Невзирая на это, это война никогда бы не случилась, если бы я был президентом — ноль шансов. Впереди интересные времена!!!», — написал он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп собирается на время «отойти» от переговоров по Украине.