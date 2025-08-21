Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором отметил, что его предшественник Джо Байден обрек Украину на поражение, так как запрещал ей атаковать территорию России. В своем сообщении в соцсети Truth Social он заявил, что выиграть войну, не атакуя территорию противника, «очень тяжело, если вообще возможно».

Трамп сравнил ситуацию со спортивной командой, у которой «фантастическая защита, но которой не разрешают играть в нападении. Шансов на победу нет!».

Всю вину за такую оборонительную стратегию он возложил на предыдущую администрацию.

«Продажный и крайне некомпетентный Джо Байден не позволил Украине ДАТЬ ОТПОР, а только защищаться», — написал Трамп.

Он в очередной раз подчеркнул, что этого конфликта никогда бы не произошло, будь он у власти.

«Этой войны НИКОГДА бы не было, если бы я был президентом — НУЛЕВЫЕ ШАНСЫ», — заявил он.

СМИ узнали о планах Трампа «отойти» от переговоров по Украине

Свое сообщение он завершил интригующей фразой: «Впереди интересные времена!!!».