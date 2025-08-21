«Нарвется на недовольство»: Зеленского заподозрили в попытках затянуть переговоры

Политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что Владимир Зеленский может попытаться затянуть переговоры, но это лишь ухудшит позиции Украины. Об этом эксперт рассказал NEWS.ru.

По мнению Перенджиева, попытка Зеленского затянуть переговоры может оказаться выгодной для России, так как российские войска продолжают продвигаться. Эксперт отметил, что пока Зеленский будет выступать с предложениями, Россия продолжит «заниматься своими делами».

«Он, возможно, хочет получить какую-то значимость или оценку значимости Украины и его личной роли в США. Однако вряд ли эта оценка в конечном итоге его удовлетворит», - отметил Перенджиев.

Эксперт предупредил, что в результате Зеленский может лишь «нарваться на недовольство».

Президент США Дональд Трамп 18 августа встретился с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. После переговоров Трамп объявил о «хорошем первом шаге» к завершению конфликта. Трамп добавил, что гарантии безопасности Украине могут предоставить несколько европейских стран «в координации с США».

Президент США выступил за мирные переговоры без условий по прекращению огня, но после встречи с ним Зеленский назвал «почти невозможным» продолжение переговоров на высшем уровне «без какого-либо варианта прекращения огня».