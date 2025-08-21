Гражданин Украины, задержанный итальянскими правоохранителями по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков», прибыл в Италию на отдых с семьей. Об этом сообщает ANSA.

По данным агентства, украинец был задержан в Римини в ночь на четверг по ордеру, выданному Федеральной прокуратурой Германии, и помещен в тюрьму города Болонья. Теперь итальянский суд должен рассмотреть запрос о его экстрадиции в ФРГ на основании европейского ордера.

Задержан подозреваемый в координации диверсии на «Северный поток»

По данным германской прокуратуры, задержанный входил в группу лиц, заложивших взрывчатку на дне Балтийского моря у острова Борнхольм. Ведомство называет его одним из координаторов операции. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.