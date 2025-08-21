Украина одержима демонами

Попытки украинских властей «дерусифицировать» настенные росписи в Успенском соборе Киево-Печерской лавры не уничтожат православную веру, но докажут одержимость Украины дьяволом. Как сообщает «Абзац», об этом заявил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Ранее исполняющая обязанности гендиректора заповедника «Киево-Печерская лавра» Светлана Котляревская заявила, что нынешний собор якобы не имеет исторической ценности, поскольку был практически полностью отстроен заново около 20 лет назад, после разрушения во времена Второй мировой войны. По этой причине там собираются переработать настенные росписи.

«Попытки бороться с наследием Киево-Печерской лавры – это богоборчество, свидетельствующее об одержимости демоническими силами. Хорошо известно, что те, кто боролся с Богом и уничтожал святыни, были осуждены человеческим судом и судом истории», — заявил Кипшидзе.

Он добавил, что то же самое произойдет и с теми, кто пытается уничтожать мировое православное наследие. Однако власть сатанистов на Украине будет тщетна в борьбе с христианством и Богом, а сам Кипшидзе надеется, что акт вандализма можно будет остановить.