Трамп заявил о желании американцев избрать его на третий срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что общественность хочет избрать его на третий срок на следующих выборах. Об этом пишет New York Post.

По сведениям издания, во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Белый дом Трамп продемонстрировал ему кепку с надписью "Trump 2028".

"Знаете, на третий срок баллотироваться нельзя. Но я на 28 пунктов выше, чем кто-либо другой. Все хотят, чтобы я баллотировался", — цитирует издание слова Трампа, обращенные к Алиеву. Источники также сообщают, что Алиев поддержал идею еще одного срока Трампа.

Напомним, что согласно поправкам к Конституции США, один человек не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.