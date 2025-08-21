Где пройдет встреча Путина и Зеленского и почему она может сорваться

Администрация США активно ищет место для встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, а после — для трехсторонних переговоров, уже с американским лидером Дональдом Трампом. Как отмечает РИА Новости, обсуждаются самые разные города, но если изменить место встречи можно, то условия для Украины — нельзя, иначе переговоры сорвутся.

Встреча в Будапеште

Если верить последним утечкам, у Белого дома есть фаворит — Будапешт. В Венгрии правит премьер-министр Виктор Орбан, который является хорошим партнером Путина и верным другом Трампа. Орбан всегда был против конфликта Европы и РФ, от чего у него плохая репутация в Брюсселе.

Однако против Будапешта будет сам Зеленский — его отношения с Орбаном нельзя назвать бесконфликтными. Точно так же против будут европейцы, уже из-за политики венгерских властей. В Польше также заявляли, что нельзя проводить встречу в том месте, где три десятилетия назад был подписан Будапештский меморандум.

У России тоже могут быть возражения, в первую очередь, логистические — Путину пришлось бы лететь на саммит через территории откровенно недружественных стран. Однако автор считает, что дело до отказа Кремля не дойдет, ведь Киев откажется еще раньше.

Другие варианты

По сообщениям СМИ, также активно предлагается Женева, однако на Швейцарию не согласится Россия: нейтральный статус страны практически аннулирован ее позицией в отношении Москвы. Также продвигается встреча в Риме, а именно — в Ватикане. У этого места есть сторонники в американской администрации, а новый папа римский будет рад принять такое мероприятие. Итальянские власти уже пообещали открыть воздушный коридор и гарантировать Путину неприкосновенность от ордера МУС.

Однако и Ватикан может не понравится Москве. Кроме логистических нюансов возникают и геополитические, и символические — две православные страны не должны заключать мир в центре католического мира.

Но провести встречу можно не только в Европе — Россия хотела бы переговоров не на территории Старого Света. Судя по заявлениям американской администрации, Путин предложил в качестве места Москву. Такое предложение отклонит Киев — это можно будет рассматривать как напоминание о том, что конфликт РФ и Украины в первую очередь «внутренний».

Также среди потенциальных вариантов упоминаются Турция, ОАЭ и Саудовская Аравия. Например, Путин называл Абу-Даби в качестве возможного места встречи с Трампом еще до Аляски, а с правителем Саудовской Аравии принцем Мухаммедом у всех есть участников готовящегося саммита есть личные отношения.

А будет ли встреча?

При всей важности места встречи главным все же остается другой вопрос: а состоится ли она вообще? Стремительное развитие событий заставило Трампа подразумевать ее проведение в течение недели-двух, однако это трактовка американской стороны. Путин, судя по всему, предложил американскому лидеру провести саммит сперва с Зеленским, а потом уже с ним, однако сроков не обговаривал. Кроме того, российские официальные лица говорят о необходимости тщательной подготовки мероприятия.

«Торопиться Москва явно не настроена — и для этого есть самые разные причины, начиная с геополитических и заканчивая военными», — отмечает агентство.

При этом вопрос не только в договороспособности Зеленского, но и в попытке Европы перетрактовать договоренности Трампа и Путина. Кроме того, проблемы возникают и из-за позиции американского лидера. На Западе снова раскачивается идея размещения воинских контингентов стран НАТО на Украине, что неприемлемо для России. Если ЕС уговорит Вашингтон на это, то никакой встречи Москвы и Киева не состоится.