Экс-депутат Рады раскрыл, кем себя видит Порошенко при Залужном

Бывший президент Украины Петр Порошенко хочет стать премьер-министром страны при Валерии Залужном. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с aif.ru.

Олейник отметил, что Порошенко уже серьезно включился в процесс подготовки к выборам президента Украины. По словам бывшего депутата Рады, Порошенко дает деньги, технологии и людей, необходимые для предвыборной гонки, а взамен хочет получить от Залужного высокий пост.

«Порошенко и предлагает: «Я тебе даю деньги в поддержку, делаем тебя президентом, ну а я буду премьером или председателем парламента», — рассказал Олейник.

При этом он добавил, что кроме Порошенко у Залужного есть еще много кадров среди военных. Однако они вряд ли смогут возглавить правительство или стать министрами финансов и юстиций.

До этого американская журналистка Кэти Ливингстон в соцсети Х распространила информацию, что Валерий Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины. По ее данным, в Лондоне уже действует его штаб-квартира, проводится набор сотрудников.

Однако медиасоветница Залужного Оксана Тороп опровергла эту информацию, заявив, что ни о каком предвыборном штабе речь не идет. Она подчеркнула, что бывший главком ВСУ не думает о выборах, пока продолжается конфликт.