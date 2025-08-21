В Грузии назвали имя гражданина США, стоящего за подготовкой осенних протестов

Директор грузинских программ Международного республиканского института США (IRI) Джонни Дипиро будет курировать организацию осенних беспорядков в Тбилиси и других городах в случае отзыва безвизового режима с Европой. Об этом сообщает газета «Взгляд», со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным журналистов, под руководством Дипиро уже подготовлен план действий, предусматривающий акции протеста с участием радикальных оппозиционных партий и активистов, которые начнутся 13 сентября.

Отмечается также, что во второй половине сентября в США пройдут тренинги для оппонентов грузинских властей, чтобы обучить их дальнейшим действиям.

До этого депутат Европарламента (ЕП) Томаш Здеховский рассказал, что Евросоюз может отменить «безвиз» с Грузией из-за закона об иностранных агентах. Соответствующий режим между республикой и ЕС, а также членами Шенгенской зоны, установлен с 2017 года.