Что пишут зарубежные СМИ об эскалации на Ближнем Востоке

В среду, 20 августа, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на город Газа, крупнейший по населению в секторе Газа. Зарубежные СМИ и эксперты предупредили, что теперь еще больше палестинцев останутся без крова, и назвали решение Израиля «смертным приговором заложникам», которых все еще удерживает ХАМАС.

Израиль объявил о первых шагах своей операции по захвату города Газа и призвал 60 тысяч резервистов, пишет Reuters. В среду власти страны сообщали, что резервисты не выйдут на службу до сентября - это должно было дать посредникам время на преодоление разногласий между ХАМАС и Израилем.

Однако после столкновения израильских войск с ХАМАС в Газе канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху заявила, что он поручил ускорить операцию против ХАМАС. Все это сигнализирует, что Израиль продолжает воплощать свой план по захвату крупнейшего городского центра Газы. Происходит это вопреки международной критике операции, которая, вероятно, приведет к перемещению еще большего количества палестинцев, подчеркивает Reuters.

В августе власти Израиля одобрили план расширения своей кампании в Газе. Сейчас израильские силы контролируют около 75 процентов сектора. Как отмечает Reuters, многие ближайшие союзники Израиля призывают Нетаньяху пересмотреть свое решение, но он находится под давлением крайне правых членов правительства, требующих отклонить временное прекращение огня, продолжить войну и захват территорий.

Один из крайне правых, министр финансов Бецалель Смотрич, объявил, что израильский план по созданию поселений на Западном берегу был окончательно одобрен. Это, по его словам, уничтожит «любые перспективы» создания палестинского государства.

В ХАМАС пообещали освободить всех оставшихся заложников в обмен на прекращение войны. Израиль же заявляет, что не прекратит боевые действия, пока ХАМАС не разоружится. Опросы общественного мнения показывают сильную поддержку сделки с ХАМАС среди израильтян. Митинг в Тель-Авиве с призывом заключить соглашение собрал на выходных огромную толпу, подчеркивает Reuters.

Авшалом Зохар Саль, прослуживший в Газе более 300 дней в четырех разных командировках, в беседе с CNN назвал решение Нетаньяху «смертным приговором заложникам». Как отмечает телеканал, пока неясно, какой процент резервистов ответит на новый призыв отправиться в Газу.

Израильские власти до сих пор не проявили особой готовности наказывать или привлекать к ответственности тех, кто отказывается от призыва или избегает его. Бывший начальник Генштаба Армии обороны Израиля, генерал-лейтенант Дан Халуц назвал нынешний план властей «не имеющим логики». Отставной генерал призвал резервистов «действовать по своей совести».

CNN отмечает, что в городе Газа сейчас проживает более миллиона человек, многие из которых уже были перемещены из других частей сектора. Филипп Лаццарини, глава Агентства ООН по делам палестинских беженцев, заявил, что в городе почти каждый третий ребенок страдает от недоедания. Он назвал это «искусственно созданным и предотвратимым голодом».

Израиль заявляет, что поможет всем гражданским лицам эвакуироваться из Газы, отмечает Sky News. Израильские чиновники также заявили, что они все еще рассматривают новое предложение о прекращении огня, выдвинутое Катаром и Египтом. Сделка, которая предусматривает 60-дневное прекращение огня, а также освобождение оставшихся заложников и палестинских заключенных, уже принята ХАМАС.

Президент США Дональд Трамп поддерживает усилия Израиля по «разоружению ХАМАС», сообщает NBC News со ссылкой на американского посла в Израиле Майка Хакаби. Также он заявил, что недавние заявления европейских лидеров о признании палестинского государства были «контрпродуктивными».