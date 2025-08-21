В Верховной раде приняли закон о национальной памяти, который признает государственными награды, учрежденные украинскими националистическими организациями в XX веке, в том числе сотрудничавшими с нацистами. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет о наградах, которые были учреждены Украинской народной республикой (УНР) и Украинским главным освободительным советом (УГВР).

«Награды, учрежденные УНР и УГВР, которыми до 1991 года награждались борцы за независимость Украины в XX веке, признаются государственными наградами Украины», — говорится в официальном сообщении.

УНР была создана в ноябре 1917 года и фактически перестала существовать после того, как Красная армия заняла территории Украины. Однако формально она продолжала действовать в изгнании.

УГВР образовался в 1944 году на базе организаций, которые сотрудничали с нацистами в конце Великой Отечественной войны. Позже часть членов УГВР в эмиграции взаимодействовала с западными спецслужбами, работая над противостоянием СССР.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для того, чтобы говорить об истинной независимости Украины киевские власти должны выполнить ряд условий. По словам дипломата, Украина должна вернуться к истокам собственной государственности, а ее власти прекратить вести «неонацистскую политику по истреблению всего русского» и остановить «безобразную дискриминацию» Украинской православной церкви (УПЦ).