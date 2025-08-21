Украинские эксперты сообщали, что после переговоров в Белом доме Зеленский может «под шумок» все-таки нейтрализовать Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Прогнозы сбылись, и ради этого из ОАЭ даже хотят экстрадировать нардепа.

© Московский Комсомолец

Первая попытка сделать НАБУ и другие антикоррупционные органы подконтрольными киевскому режиму не увенчалась успехом. Резко против выступили западные партнеры. Были даже организованы массовые протесты. Зеленскому пришлось сделать вид, что ничего не произошло, и заставить Верховную раду проголосовать за возвращение полномочий НАБУ.

Однако глава киевского режима не смог так просто оставить эту ситуацию, ведь на карту поставлено слишком многое. Дело Тимура Миндича – давнего делового партнера Зеленского, совладельца студии «Квартал 95», слишком чувствительно для главы Украины. Не зря оппоненты называют Миндича «кошельком президента», через которого проходят основные денежные потоки за коррупционные схемы, а также на кого записана недвижимость. У следствия также есть записи прослушки в квартире Миндича, на которых запечатлен и голос самого главы киевского режима. Естественно, в его доме не просто болтали о дамах и не-дамах. Там проходили неформальные встречи с участием Зеленского, Ермака и других высокопоставленных лиц, на которых обсуждались, в том числе, различные бизнес-проекты в интересах главы Украины и ближайшего к нему круга лиц.

Теперь, когда напрямую одолеть НАБУ для защиты своей чести не получилось, Зеленский и ко пытаются провернуть это обходными путями. В Дубае был задержан нардеп Федор Христенко. Его возможная экстрадиция на Украину становится центральным элементом масштабной операции, инициированной Банковой против антикоррупционных органов. Христенко обвиняется в государственной измене и работе на российские спецслужбы, причем, согласно материалам СБУ, он привлекал к сотрудничеству детективов НАБУ. Речь идет о связях с двумя ключевыми фигурами: Русланом Магомедрасуловым, ведшим дело ближайшего соратника президента Тимура Миндича и организовавшим прослушку его квартиры, и Александром Скомаровым, расследующим дело экс-вице-премьера Алексея Чернышова.

Жена Христенко подтвердила контакты мужа с детективами НАБУ, но отрицает шпионаж, называя происходящее политическим преследованием, связанным с попытками власти взять под контроль антикоррупционную вертикаль. По ее словам, высокопоставленный сотрудник СБУ лично встречался с Христенко в ОАЭ 3-4 августа, требуя дать показания против детективов под угрозой экстрадиции.

В случае выдачи Христенко Украине СБУ рассчитывает получить от него показания, что действия Магомедрасулова и Скомарова были не борьбой с коррупцией, а работой на ФСБ с целью подслушивания разговоров Зеленского и его окружения. Это позволит Банковой нанести удар по НАБУ под предлогом «очистки от агентов Кремля», сменив нелояльных руководителей без изменения законов, против которых выступает ЕС. Однако Зеленскому необходимо успеть провернуть эту схему до того, как все устанут от обсуждений мирных договоренностей...