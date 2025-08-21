Украина согласилась заморозить конфликт и признать территории утраченными

Украина согласна с заморозкой конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения и признанием ряда территорий де-факто утраченными, заявил газете La Repubblica советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

При этом политик добавил, что утраченные территории Киев будет пытаться вернуть дипломатическими и экономическими путями.

Ранее Владимир Зеленский дал понять, что обмен территориями с Россией в рамках мирного соглашения возможен. Он заявил, что Украина будет говорить об обмене территориями лишь после того, как будут четко понятны требования России.

Также глава киевского режима высказался о возможном обмене территориями с РФ. Украинский лидер дал понять, что Москва якобы предлагает в качестве обмена территориями Кинбурнскую косу в Николаевской области. В России это не комментировали.