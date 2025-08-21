Украина готова признать за Россией территории

Украина допускает возможность заморозки конфликта с Россией по текущей линии боевого соприкосновения и готова признать ряд территорий де-факто утраченными. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянской газете La Repubblica.

«Речь идет о территориях, де-факто занятых Россией. Так и останется, а потом предстоит большая работа через дипломатические и экономические рычаги воздействия, чтобы вернуть эти территории Украине», — сказал Подоляк, пишет La Repubblica.

Он подчеркнул, что Украина не отказывается от своих юридических прав на эти регионы и будет продолжать работу по их возвращению.

Зеленский наотрез отказался выводить войска из Донбасса

Советник офиса президента также отметил, что предложенные Италией гарантии безопасности на основе 5-й статьи Устава НАТО, подразумевающей коллективную оборону, не являются достаточными для Украины. По его мнению, стране необходим отдельный альянс безопасности, который мог бы обеспечить защиту в случае новых угроз.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия отвергает любые сценарии, связанные с возможным размещением военных контингентов НАТО на территории Украины. По мнению Москвы, такие действия могут привести к неконтролируемой эскалации конфликта. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Франция, Германия и Великобритания рассматривают возможность размещения своих войск на Украине.