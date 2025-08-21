Предсказана неизбежная большая война в новом регионе

Большая война между западной коалицией во главе с США и Израилем против Ирана является «практически неизбежным будущим», которое может реализоваться в самое ближайшее время. С таким прогнозом в разговоре с NEWS.ru выступил военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, недавний 12-дневный конфликт показал, что Израиль готов использовать существование ядерной программы Ирана в качества повода для начала боевых действий. При этом, как считает эксперт, боевые действия могут начаться и без формальных причин.

«Ликвидация Ирана как геополитического субъекта, влияющего на ход важнейших событий является задачей номер один для израильского руководства. Это также приоритет для руководства Соединенных Штатов Америки и других стран коллективного Запада», — отметил аналитик.

Коротченко подчеркнул, что США всегда могут найти повод для вмешательства, приведя в пример готовность Дональда Трампа нанести удары по ядерным объектам Ирана.

По мнению эксперта, будущее непредсказуемо, поэтому «необходимо исходить из самых негативных сценариев».