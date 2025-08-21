Зеленский: Карта Украины в Овальном кабинете содержала ошибки
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карта страны, выставленная в Овальном кабинете во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, содержала ошибки. Он подчеркнул, что на ней неверно указали якобы потерю Киевом 73 процентов территории Донецкой народной республики (ДНР).
По словам Зеленского, на самом деле под контролем России находится 69 процентов региона, а представленные данные не соответствовали действительности. Он отметил, что эта ошибка могла создать неправильное впечатление о ситуации на местах.
Глава государства добавил, что украинская сторона привезла с собой собственную карту ДНР, на которой обозначены территории, утраченные Киевом после событий 2014 и 2022 годов. Зеленский подчеркнул, что это помогало точнее информировать собеседников о реальной ситуации, передает Лента.ру.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала переговоры президентов США и Украины. Она отметила, что карта Украины, размещенная в Белом доме во время встречи, стала символичной «оплеухой» для киевских властей и их сторонников, призванной вернуть их к реальности.