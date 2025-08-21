Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карта страны, выставленная в Овальном кабинете во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, содержала ошибки. Он подчеркнул, что на ней неверно указали якобы потерю Киевом 73 процентов территории Донецкой народной республики (ДНР).

© Вечерняя Москва

По словам Зеленского, на самом деле под контролем России находится 69 процентов региона, а представленные данные не соответствовали действительности. Он отметил, что эта ошибка могла создать неправильное впечатление о ситуации на местах.

Глава государства добавил, что украинская сторона привезла с собой собственную карту ДНР, на которой обозначены территории, утраченные Киевом после событий 2014 и 2022 годов. Зеленский подчеркнул, что это помогало точнее информировать собеседников о реальной ситуации, передает Лента.ру.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала переговоры президентов США и Украины. Она отметила, что карта Украины, размещенная в Белом доме во время встречи, стала символичной «оплеухой» для киевских властей и их сторонников, призванной вернуть их к реальности.