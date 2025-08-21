Британский журналист Джордж Галлоуэй заявил, что европейские лидеры приехали к президенту США Дональду Трампу в Вашингтон как семь гномов к Белоснежке. Об этом он сказал в эфире передачи Moats на своем YouTube-канале.

По его словам, если бы Трамп сделал то, что обещал президенту России Владимиру Путину, то вполне можно было бы говорить о скором прекращении украинского конфликта.

«Вместо этого мы говорим об опасных маневрах, которые предложили семь гномов. Из-за них в опасности будет не только народ Украины, но и европейцы. Трамп под давлением гномов рассматривает возможность нахождения европейских войск на Украине в качестве гарантии безопасности», — заявил Галлоуэй.

Журналист считает, что в действительности иностранная армия на Украине будет «гарантией полной незащищенности» и того, что конфликт никогда не закончится, а если и закончится, то станет предвестником грядущей войны. Галлоуэй подчеркнул, что с самого начала боевые действия велись за то, чтобы армии НАТО не было на Украине — «это самая красная из красных линий».

«Тявкающие чихуахуа из стран Балтии, если они в НАТО и они на Украине, то это означает, что НАТО находится на Украине, и это немедленно станет причиной общеевропейской войны», — заключил журналист.

Напомним, что Трамп встретился с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме 18 августа. После этого он заявил о желании Франции, Британии и других стран ввести войска на Украину при поддержке США с воздуха, а также о необходимости территориальных уступок со стороны Киева.