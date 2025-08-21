МИД Польши решил отправить России ноту из-за упавшего дрона

Министерство иностранных дел Польши в четверг направит России ноту по ситуации с упавшим и взорвавшимся на польской территории дроном, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Босацкий.

Министерство иностранных дел Польши в четверг направит России официальную ноту по поводу дрона, который упал и взорвался на территории страны, передает РИА «Новости». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий в эфире радиостанции RMF FM.

Босацкий сообщил, что на польской территории упал якобы российский дрон, однако не предоставил никаких доказательств этому заявлению.

По информации замминистра, польские военные считают, что дрон был применен Российской Федерацией, вероятно, в ходе действий против Украины, и пересек воздушное пространство Польши. Ожидается, что нота будет направлена российской стороне в ближайшее время.

Ранее неизвестный объект упал и взорвался в районе населенного пункта Осины в Польше. На месте происшествия обнаружили сгоревшие металлические и пластиковые обломки. Окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич подтвердил, что объект был военным дроном.

Глава Минобороны Польши обвинил Россию во взрыве дрона.