ФБР отказалось комментировать задержание украинца по делу «Северных потоков»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать информацию о задержании украинца по подозрению в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что американское ведомство не ответило на запрос агентства о том, имеется ли какое-либо взаимодействие с властями Италии по данному вопросу, а также запрашивал ли Вашингтон у Рима какую-либо информацию по этому делу. В ответном сообщении ФБР рекомендовало обратиться к властям ФРГ.

20 августа итальянские полицейские задержали гражданина Украины, подозреваемого в участии в подрывах газопроводов «Северный поток». Как позже сообщила Генеральная прокуратура Германии, задержанный мужчина входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года и был одним из координаторов операции.