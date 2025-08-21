В Италии по ордеру Германии задержан украинский гражданин, которого подозревают в координации диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2022 году. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на немецкую прокуратуру.

Отмечается, что мужчина по имени Сергей К. был задержан на борту лодки под названием «Андромеда».

Следователи Федеральной прокуратуры ФРШ предполагают, что он не принадлежал к числу водолазов. Скорее всего, он исполнял координирующую функцию.

Постпредство РФ при ООН: всех виновных в подрыве "Северных потоков" накажут

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. В России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

Позже начали появляться сообщения о предполагаемой причастности Украины к теракту. В августе прошлого года американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что идея взорвать газопроводы возникла в мае 2022 года во время пьяного разговора старших офицеров Вооруженных сил Украины и бизнесменов в баре.

Ранее британская газета The Times сообщала, что полковник СБУ Иван Воронич могу быть причастен к подрыву газопроводов «Северный поток».