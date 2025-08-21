CNN: Уиткофф передал орден семье погибшего на СВО сына замглавы ЦРУ
Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф вручил семье Майкла Глосса орден Мужества, который был передан президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администраци
По данным источника, Уиткофф счел правильным, чтобы награду получила мать погибшего — Джулиан Галлина, которая с февраля 2024 года занимает должность заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям. Чиновник отметил, что женщина вместе с мужем не смогла сдержать слез во время вручения.
Представитель ЦРУ заявил, что кончина Майкла Глосса рассматривается как частное дело семьи, а не вопрос национальной безопасности. При этом собеседник телеканала подчеркнул, что ведомство уважает выбор семьи и сопровождает ее в этот трудный период.
CNN отметил, что награждение прошло с соблюдением всех протокольных норм, а сама церемония носила личный и семейный характер, без вовлечения официальных государственных структур.
Путин передал награду во время визита спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Кремль.