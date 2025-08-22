ООН объявила состояние катастрофического голода в секторе Газа

Состояние катастрофического голода впервые объявлено в секторе Газа. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер на брифинге в Женеве, пишет ТАСС.

«Это голод в нескольких сотнях метров от источников пропитания на плодородной земле», — подчеркнул Флетчер.

По его словам, голод в Газе можно было предотвратить, если бы гуманитарные организации продолжали поставлять продовольствие и гумпомощь жителям региона. В связи с этим Флетчер призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху прекратить боевые действия в Газе, а также открыть все контрольно-пропускные пункты на севере и юге региона, чтобы жители могли беспрепятственно получать еду и предметы первой необходимости.