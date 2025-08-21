«Низкий уровень вакцинации»: на Украине бушует тяжелая болезнь

На Украине наблюдается резкий рост заболеваемости корью. С начала 2025 года уже зарегистрировано 1200 случаев, тогда как в 2024 году было зафиксировано всего 70 случаев, сообщает венгерский портал Origo со ссылкой на украинские органы здравоохранения.

Согласно материалу, три четверти пациентов – дети. По словам экспертов высококонтагиозная болезнь распространяется из-за опасно низкого уровня вакцинации, который составляет лишь 44%.

Наибольшую тревогу вызывает ситуация в Киевской, Одесской и Ивано-Франковской областях, где уровень вакцинации остается самым низким. Автор материала предупреждает, что интеграция Украины в ЕС может поставить под угрозу эти регионы из-за возможного распространения заболеваний.

Подчеркивается, что ВОЗ рекомендует добиться не менее чем 95-процентного охвата вакцинацией. Как отмечается, это позволит избежать эпидемии. При этом сообщается, что на Украине достигнуто менее половины этого показателя.

