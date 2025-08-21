Названа настоящая причина, по которой принц Уильям не хочет мириться с Гарри

Принц Уильям не хочет налаживать отношения с братом Гарри из-за его супруги Меган Маркл.

Об этом заявила королевский эксперт Хилари Фордвич в беседе с Fox News Digital.

«Он не желает мириться с принцем Гарри, потому что не доверяет его жене. Опасения вполне обоснованы. Любые личные семейные обсуждения могут стать достоянием общественности или быть использованы в коммерческих проектах пары», — объяснила Фордвич.

Эксперт отметила, что у Меган Маркл «нет чувства долга по отношению к британской общественности и культуре». По словам Фордвич, примирение братьев не состоится в ближайшее время, так как «Гарри считает, что Уильям оскорбил Меган».

Такого же мнения и главный редактор журнала Majesty и королевский эксперт Ингрид Сьюард. Она считает, что Меган Маркл испортила отношения братьев. Более того, Сьюард уверена, что герцогиня повлияла на общение принца Гарри и Уильяма с отцом Карлом III.

«Она вызывает глубокую неприязнь у многих поклонников монархии. Они считают ее крайне опасной для королевской семьи», — отметила эксперт.

До этого папарацци подловили герцогов Сассекских, когда те проводили время со своим шестилетним сыном, принцем Арчи, и друзьями на пляже в Карпинтерии. Меган Маркл появилась на публике в белой рубашке, коротких джинсовых шортах, солнцезащитных очках и шляпе. Принц Гарри предпочел темно-серую футболку, черные шорты, бежевую кепку и очки.

По информации журналистов, принц Арчи занимался серфингом, пока его родители общались с товарищами. Предположительно, дочь пары, принцесса Лилибет, осталась дома.