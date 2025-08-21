«Проходит время безумия»: Вучич обратился к сербам

Президент Сербии Александр Вучич опубликовал на своей странице в одной из соцсетей видео, посвященное протестам в стране. На записи он подчеркнул, что в Сербии «проходит время безумия».

На видео голос Вучича произносит речь на фоне кадров с участниками протестов. Он отмечает, что сейчас они «обезличены», но когда они покажут свои лица, окажется, что эти люди - «совсем не те, кем их представляют».

«Они сочинили сказку о неких добрых людях, якобы студентах, о том, о сём. А когда вы спрашиваете их, кто будет управлять страной, кто будет решать проблемы, кто гарантирует вам безопасность и стабильность, у них нет ответа», - подчеркнул Вучич.

Протесты в Сербии продолжаются с 2024 года. Акции начались после обрушения бетонного навеса над входом в здание железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад.

Жертвами происшествия стали 15 человек, еще двое пострадали. Протестующие, значительную часть которых составляют студенты, требуют наказать ответственных и отправить в отставку правительство. Премьер Сербии Милош Вучевич ушел в отставку на фоне протестов.