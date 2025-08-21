Обзор иноСМИ: европейская «ловушка» для России и как Трамп хоронит Украину

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Европа считает, что мирные переговоры Трампа провалятся»

Европейские лидеры не верят в искренность намерений президента РФ Владимира Путина заключить соглашение, пишет Politico. По данным источников издания, их стратегия заключается в том, чтобы потакать главе США Дональду Трампу и расхваливать его «до тех пор, пока он, наконец, не придет к такому же выводу и не поймет, что ему нужно занять более жесткую позицию по отношению к Кремлю».

Европейцы считают, что это беспроигрышный подход. Они будут рады оказаться неправы, если Трамп сможет договориться о прекращении конфликта и значимых гарантиях безопасности для Украины. Но основной план заключается в том, чтобы «разоблачить блеф» России и лоббировать ужесточение санкций. Президент Франции Эммануэль Макрон наиболее открыто заявляет, что не верит в готовность России к сделке. Пятеро дипломатов заявили Politico, что европейские президенты, премьеры и послы в целом согласны с Макроном. Они выразили «глубокий скептицизм» в отношении того, что Кремль будет вести переговоры добросовестно.

«Почему Стив Уиткофф - мастер несчастий Трампа»

Глава США Дональд Трамп заявлял, что Россия столкнется с «серьезными последствиями», если не согласится на прекращение огня. Также он угрожал ввести против Москвы драконовские санкции и говорил о своем «разочаровании» в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако после саммита Путина и Трампа на Аляске 15 августа все это кануло в Лету и растаяло, как прошлогодний снег, заявил в своей статье для Foreign Policy Кристиан Кэрил. По его мнению, хотя Трамп остается ключевой решающей силой, текущий переговорный процесс не был бы так невыгоден для Украины без Стива Уиткоффа, теневого госсекретаря Трампа. Кэрил отметил, что Уиткоффа часто обвиняют в том, что во время визитов в Москву он полагается на переводчиков, предоставляемых Кремлем, и это является «вопиющим нарушением дипломатической осмотрительности».

Также критики Уиткоффа утверждают, что он не знает названий регионов, судьбу которых он пытается решить. Несмотря на всю критику, саммит на Аляске прошел успешно, и сам Уиткофф присутствовал на переговорах. По мнению автора статьи, поразительно, что человек, регулярно посещающий Киев по поручению Трампа, Кит Келлогг - был фактически отстранён от процесса принятия политических решений. При этом «неумелый» Уиткофф получил приглашение на саммит на Аляске. Именно Уиткофф был выбран Трампом для выступления на CNN и объяснения того, почему саммит на самом деле прошел с большим успехом. Кэрил считает, что Уиткофф достиг своего нынешнего положения именно потому, что является «идеальным воплощением подхода Трампа к международным отношениям».

«Запад убирает труп Украины»

Европейские лидеры как солдатики выстроились перед президентом США Дональдом Трампом на переговорах 18 августа, заявил автор турецкой газеты Haber7 Гаффар Якынча. Он отметил, что именно западные политики захватили контроль над Украиной с помощью оранжевой революции и разжигали конфликт страны с Россией. Украинский «путь в Европу» обернулся национальной катастрофой, считает автор статьи. По его мнению, Украина погрузилась в «полную разруху»: десять миллионов беженцев, огромные потери ВСУ, раскол страны, коллапс экономики и полное разрушение социальной структуры.

Якынча заявил, что те, кто привел Украину к катастрофе вместе с Владимиром Зеленским, теперь начали обсуждать, как они «разделят расходы и как будут убирать труп». Трампу, по версии автора статьи, удобнее всего играть роль гробовщика. В результате Украина наверняка потеряет территории и полезные ископаемые. Европа сделала большую ставку на Украину и крупно проиграла. Это поражение должно иметь политические последствия в ближайшем будущем, считает Якынча. Рост влияния крайне правых по всей Европе может достичь точки, когда политические манипуляции уже не смогут их остановить.

«Россия берет под контроль всё больше территорий»

Пока президент США Дональд Трамп давит на Украину и Россию, чтобы они заключили соглашение, российские войска стремятся занять как можно больше территорий вдоль линии соприкосновения, протяженность которой близка к расстоянию от Чикаго до Нью-Йорка, пишет The New York Times. По данным газеты, небольшие группы пеших солдат, которых сложнее обнаружить, эффективно прокрадываются мимо украинских войск, перегруппировываются и затем атакуют, повторяя этот цикл по мере продвижения вперед.

Более крупные соединения российских войск также преодолевают украинские оборонительные сооружения с помощью беспилотников и численного превосходства. Все это вызывает опасения Киева, что украинская линия фронта может начать сыпаться. Один из украинских военных заявил The New York Times, что наступательные действия России усилились после завершения последнего витка мирных переговоров. Солдаты ВСУ в беседе с газетой повторили частую жалобу украинцев с передовой - армии не хватает личного состава и беспилотников. Российские подразделения нанесли серьезный урон украинским дронам, подчеркивается в статье. Большой ударный беспилотник ВСУ, известный как «Баба-яга», раньше совершал в среднем 70 вылетов, прежде чем его сбивали. Сейчас же он едва может сделать десять вылетов, рассказал NYT украинские военные.

«Стратегическая катастрофа для Украины»

Cаммит президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске стал стратегической катастрофой для Украины и ее союзников, считает обозреватель Bloomberg Марк Чампиэн. В результате США отказались от угроз санкциями и других форм давления на Россию, перестав добиваться прекращения огня. Теперь у Москвы нет никаких причин останавливать боевые действия, если речь не идет о получении территорий дипломатическими средствами, подчеркивается в статье.

Bloomberg отмечает, что власти Украины заинтересованы в прекращении огня, но для России это невыгодно, поскольку ВС РФ ежедневно добиваются успехов, и Москва считает, что может добиться еще большего. Переговоры Путина и Трампа лишь помогли России укрепить свою позицию, считает автор статьи.