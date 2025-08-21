Ермак перечислил места возможной встречи Путина и Трампа с Зеленским

Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак рассказал о возможных местах проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским. Он сообщил, что в списке рассматриваются Стамбул, Ватикан, Женева и Саудовская Аравия, тогда как ранее предложенный Будапешт не пользуется популярностью.

© Вечерняя Москва

По словам Ермака, Будапешт упоминается в контексте невыполненного соглашения 1994 года, однако эта локация не входит в число приоритетных для проведения переговоров.

Он уточнил, что сначала планируются двусторонние переговоры между Путиным и Зеленским, а затем может состояться трехсторонний саммит с участием Трампа. При этом глава офиса президента Украины выразил надежду, что к урегулированию конфликта будет привлечен Китай.

Ермак добавил, что на данный момент Пекин не участвует в подготовке переговоров, но надеется, что в ближайшее время китайская сторона присоединится к процессу, что может усилить позиции всех участников, передает Corriere della Sera.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов провести саммит Россия — Украина — США с гарантией безопасности всех участников. По его словам, Венгрия неоднократно предлагала провести саммит Москвы и Киева для урегулирования конфликта.