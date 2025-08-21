Президент Чехии прокомментировал размещение чешских миротворцев на Украине

Чехия могла бы разместить на Украине миротворцев, которые в составе международных сил обеспечивали бы соблюдение мирного соглашения. Такую возможность допустил президент республики Петр Павел.

В беседе с информагентством CTK он отметил, что Чехия принимает активное участие в процессе мирного урегулирования. Он добавил, что республика поддерживает Украину с февраля 2022 года.

«Если на Украине будут размещены подразделения миротворцев, то Чехия должна входить в их состав», — сказал Павел.

Ранее американская газета NYT писала, что западные страны могут разместить войска на Украине без одобрения России.