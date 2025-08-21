Подробности работы «моста Трампа» раскрыли

Компания, которую Армения и Соединенные Штаты Америки создадут для контроля над Зангезурским коридором, получившим название «мост [президента США Дональда] Трампа», будет управлять бизнесом.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Armenpress в Telegram.

«Армяно-американская компания будет не контролировать эту дорогу, а управлять ею, то есть будет осуществлять управление бизнесом», — подтвердил политик.

Пашинян добавил, что Ереван никогда не собирался препятствовать сообщению в Зангезурском коридоре, который соединяет Азербайджан и Нахичевань через Армению.

Ранее Армения и США договорились с Ираном по одному вопросу. Сообщалось, что Ереван и Вашингтон создадут учитывающий интересы Ирана проект «моста Трампа».