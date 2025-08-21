Зеленский сменил риторику, говоря о возможной потере территорий

Президент Украины Владимир Зеленский начал использовать оборот «юридически не признаем», говоря о том, что может де-факто потерять территории. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

© Газета.Ru

Он также сделал предположение, что речь не пойдет о контроле России над Сумской и Харьковской областями.

«Что касается других оккупированных территорий, то еще раз подчеркну — юридически мы оккупацию не признаем», — сказал он.

До этого Зеленский заявил, что привез в Белый дом карту Украины с обозначением обстановки на поле боя, однако американцы уже приготовили собственный экземпляр, на котором, однако, были ошибки. Речь идет о процентном соотношении территорий, которые находятся под контролем ВС РФ, рассказал политик. При этом Зеленский подчеркнул, что готов был обозначить ситуацию на любой из карт, поскольку «прекрасно владеет информацией».

18 августа во время встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете была развернута карта Украины. По данным Би-би-си, восточная часть территории страны, которую в настоящий момент контролируют ВС России, оказалась окрашена розовым цветом.