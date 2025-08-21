На Украине дали неожиданный совет Путину по месту встречи с Зеленским

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский посоветовал президенту России Владимиру Путину выбрать Берлин в качестве места встречи с Владимиром Зеленским. Об этом он политик написал в своем Telegram-канале.

В посте нардеп заявил, что он на месте Путина выбрал бы Карлсхорст в восточном Берлине для проведения встречи с Зеленским.

9 мая 1945 года в 00:43 по московскому времени в Карлсхорсте был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.

Ранее в Госдуме заявили, что пока место проведения возможной встречи Путина и Зеленского неизвестно, и вопрос решится в самый последний момент.

Зеленский ранее также назвал страны, в которых, по его мнению, могут пройти переговоры с Путиным. Глава киевского режима предложил в качестве возможных площадок Швейцарию, Австрию или Турцию и отверг Будапешт.

Кроме того, Зеленский снова вернулся к требованию о прекращении огня до подписания мирного соглашения.