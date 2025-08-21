Кишинев не оставляет попытки ограничить деятельность оппозиции

Никита Бородкин

Кишинев на фоне предстоящих парламентских выборов не оставляет попыток ограничить деятельность оппозиционных сил. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Кишинев не оставляет попытки ограничить деятельность оппозиции
© РИА Новости

Дипломат отметила, что власти Молдавии готовы идти на любые антидемократические шаги, чтобы сохранить свою власть. Используется для этого не только административный ресурс, но и «карательно-репрессивный инструментарий». В пример преследований она привела ситуацию вокруг блока «Победа» — ЦИК Молдавии отказал и ему, и входящим в него партиям в регистрации на выборах, а 19 августа их деятельность ограничили до вынесения судебного решения об их роспуске.

Кроме того, 15 августа Кишинев объявил о планах открыть в Приднестровье всего 10 избирательных участков, хотя на президентских выборах 2024 года там было организовано 30 участков.

«То есть проживающие в Приднестровье граждане Молдавии, так же, как и находящиеся в России, оказались для молдавских властей избирателями второго сорта, чьими конституционными правами можно пренебречь», — подчеркнула Захарова.

Наплевательское отношение властей к интересам граждан провоцирует протесты, которые жестко подавляются. Кроме того, информпространство страны зачищают от неугодных медиаресурсов.

«Очевидно, что применение тоталитарных практик перед парламентскими выборами в Молдавии достигло беспрецедентных масштабов. Режим М.Санду превращает республику в гетто, где стали нормой политические репрессии, цензура и деление граждан на лиц первого, второго, третьего и иного сорта», — заявила Захарова.

В МИД РФ уверены, что свое слово вскоре скажет сам народ Молдавии, который «хоть и терпелив», но не настолько, чтобы допустить «еще четыре года издевательств над собой и своей страной».