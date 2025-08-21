Кишинев на фоне предстоящих парламентских выборов не оставляет попыток ограничить деятельность оппозиционных сил. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Дипломат отметила, что власти Молдавии готовы идти на любые антидемократические шаги, чтобы сохранить свою власть. Используется для этого не только административный ресурс, но и «карательно-репрессивный инструментарий». В пример преследований она привела ситуацию вокруг блока «Победа» — ЦИК Молдавии отказал и ему, и входящим в него партиям в регистрации на выборах, а 19 августа их деятельность ограничили до вынесения судебного решения об их роспуске.

Кроме того, 15 августа Кишинев объявил о планах открыть в Приднестровье всего 10 избирательных участков, хотя на президентских выборах 2024 года там было организовано 30 участков.

«То есть проживающие в Приднестровье граждане Молдавии, так же, как и находящиеся в России, оказались для молдавских властей избирателями второго сорта, чьими конституционными правами можно пренебречь», — подчеркнула Захарова.

Наплевательское отношение властей к интересам граждан провоцирует протесты, которые жестко подавляются. Кроме того, информпространство страны зачищают от неугодных медиаресурсов.

«Очевидно, что применение тоталитарных практик перед парламентскими выборами в Молдавии достигло беспрецедентных масштабов. Режим М.Санду превращает республику в гетто, где стали нормой политические репрессии, цензура и деление граждан на лиц первого, второго, третьего и иного сорта», — заявила Захарова.

В МИД РФ уверены, что свое слово вскоре скажет сам народ Молдавии, который «хоть и терпелив», но не настолько, чтобы допустить «еще четыре года издевательств над собой и своей страной».