Сийярто прокомментировал сообщения о разговоре Трампа и Орбана о вступлении Украины в ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения Bloomberg о том, что президент США Дональд Трамп по телефону якобы уговаривал венгерского премьера Виктора Орбана поддержать вступление Украины в ЕС.

«Я хотел бы прояснить, что такого телефонного разговора не было. Не было, и точка. Не только эта тема не поднималась, но и вообще никакого разговора не было», — цитирует Сийярто ТАСС.

Информацию о якобы телефонном звонке Трампа Орбану после встречи с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами 18 августа он назвал «самой большой уткой, которую ему только доводилось видеть».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп после переговоров в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами позвонил Орбану и обсудил с ним членство Украины в ЕС.